Подгорица, , 19:03 — REGNUM Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич Бойович, находящаяся с официальным визитом в Загребе, подписала соглашение со своим хорватским коллегой доктором Вили Берошем о безвозмездной передаче Черногории 10 000 доз вакцины от коронавируса.

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«От имени Черногории я благодарю вас за жест солидарности и дружбы между Черногорией и Хорватией. Как правительство, мы сделаем все, чтобы поднять отношения между двумя странами на максимально высокий уровень», — сказала Боровинич Бойович.

Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош подчеркнул, что солидарность является основой общей борьбы с коронавирусом.

«Вы можете быть уверены, что Хорватия сделает все, чтобы помочь Черногории и передать опыт, накопленный в предыдущие годы», — подчеркнул Берош.