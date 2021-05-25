Киев, , 19:01 — REGNUM 26 мая состоятся очередные переговоры по урегулированию в Донбассе в «нормандском формате» на уровне политических советников, сообщило со ссылкой на свои источники «РБК-Украина».

Издание отмечает, что источник не уточнил, в каком именно формате пройдут переговоры.

Вместе с тем, спикер украинской делегации в контактной группе Алексей Арестович подтвердил другим украинским СМИ, что 26 мая запланированы очередные переговоры по Донбассу в нормандском формате на уровне политических советников в формате видеоконференции.

ИА REGNUM напоминает, что 13 мая руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, который традиционно возглавляет делегацию Киева на этом уровне, предложилпровести срочное заседание советников по Донбассу. Тогда он отметил, что переговоры могут пройти в очном формате или по видеосвязи. До этого Ермак говорил, что встреча советников «нормандской четверки» может состояться в мае в очном формате. В апреле политические советники «нормандского формата» не добились никакого практического результата в ходе трёхчасовых переговоров по ситуации в Донбассе.