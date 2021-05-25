Подгорица, , 18:58 — REGNUM Совет Центрального банка Черногории предупредил экономические власти страны о том, что нельзя ожидать роста экономики без роста потребления и роста инвестиционной активности. Об этом на заседании совета сообщил его глава Радое Жугич.

Макроэкономические показатели Черногории в течение 2020 года, как и в большинстве стран, были чрезвычайно затронуты пандемией коронавируса. По предварительным данным ведомства MONSTAT, в 2020 году экономика Черногории упала на 15,2%.

Больше всего пострадал сектор туризма, где количество туристов сократилось на 83,2%, а количество ночевок — на 82,1%.

Дефицит бюджета на конец 2020 года составил 10,1% ВВП, в то время как государственный долг, по предварительным данным министерства финансов, достиг 105,2% ВВП.