Брюссель, , 18:56 — REGNUM Энергетические отношения Германии с Россией сильны, но односторонней энергетической зависимости нет, заявила 25 мая журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге по итогам саммита ЕС.

«Мы уже давно не находимся в односторонней энергетической зависимости от России, но энергетические отношения с Россией сильны», — заявила Меркель.

По ее словам, дискуссии и переговоры с США по поводу «Северного потока — 2», будут продолжаться, но сейчас Германия приветствует отказ США от части санкций.

«Дискуссии и переговоры с Америкой по поводу «Северного потока 2», конечно, еще будут. Мы изначально приветствовали отказ от части санкций, потому что я в любом случае очень критично настроена против любых экстерриториальных санкций», — сказала канцлер Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне заявили, что уже не смогут остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», готового на 95%.

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