Берлин, , 18:55 — REGNUM Дорого заплатит белорусский президент Александр Лукашенко за то, что произошло 23 мая в Минске — посадку лайнера авиакомпании Ryanair «из-за одного журналиста», сообщил 25 мая журналистам германский министр иностранных дел Хайко Маас.

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Назвав Лукашенко «диктатором», а его поступок — «гнусным», германский дипломат сказал, что белорусский лидер должен быть готов платить за свои действия и что это будет «горькая цена».

Он пояснил, что белорусские власти своими действиями по посадке пассажирского лайнера, следовавшего в Вильнюс из Афин, подвергли риску жизни 170 пассажиров. И всё это — чтобы «задержать одного журналиста».

Назвав действия Минска «тройной атакой» — на свободу слова, на граждан ЕС на борту лайнера и на деятельность воздушного транспорта, Маас заявил, что «международное сообщество этого не потерпит» и что оно уже отреагировало «быстро и жёстко».

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