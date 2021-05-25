Киев, , 18:54 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал поддержку территориальной целостности Украины давней и последовательной политикой, а также «делом принципа» для Анкары, сообщает 25 мая украинское министерство иностранных дел.

Отмечается, что соответствующее заявление было сделано в ходе телефонного разговора министров.

Согласно источнику, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отдельно поблагодарил собеседника за решительную поддержку инициативы «Крымская платформа».

«Украина благодарна Турции за принципиальность в вопросе Крыма. Киев и Анкара едины в понимании, что Крым — это Украина, был, есть и будет», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил «принципиальное решение» не признавать «аннексию» Крыма и поддержал инициативу Киева о создании «Крымской платформы». После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Москва сможет убедить Анкару изменить ее «совсем неверную» позицию относительно Крыма.