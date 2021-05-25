Москва, , 18:52 — REGNUM Россельхознадзор с 1 июня вводит временные ограничения на поставки в Россию кормов и кормовых добавок со всех предприятий Литвы. Об этом сообщает 25 мая пресс-служба ведомства.

Как уточняется, данное решение принято ведомством «на основании неудовлетворительных результатов оценки в онлайн-формате литовских предприятий, имеющих право поставок кормов и кормовых добавок в Россию».

В частности, Россельхознадзор выявил, что компетентный орган Литвы не проводит систематических проверок предприятий, не осуществляет полноценных расследований по фактам выявленных несоответствий, не выполняет в полном объёме план государственного лабораторного мониторинга.

«Кроме того, установлено, что с 2019 года продукция литовских предприятий не подвергалась лабораторному контролю на наличие ГМО», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что вопрос об отмене ограничений будет рассмотрен после предоставления литовской стороной материалов и комментариев по всем выявленным нарушениям в полном объеме.