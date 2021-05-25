Подгорица, , 18:51 — REGNUM Помимо туристов, в Черногории по разным основаниям проживает более семи тысяч граждан России, такие данные приводит издание Vijesti со ссылкой на данные МВД Черногории и отчет Центра исследовательской журналистики.

Согласно отчету, 2 382 гражданина Российской Федерации получили разрешение на временное проживание, 3 461 гражданин — продленный ВНЖ (более 1 года).

Разрешение на постоянное проживание (ПМЖ) в стране имеют 818 граждан России.

По данным Центрального реестра юридических лиц, в Черногории насчитывается более трех тысяч компаний, владельцами которых являются граждане России. Большинство из них находится в Подгорице и на побережье и в основном занимаются бизнесом в сфере недвижимости, гостиниц и других объектов общественного питания, строительства.