Кемерово, , 18:48 — REGNUM Врачи Кузбасской областной клинической больнице имени С.В. Беляева удалили осколок ножа, который располагался в носу пациента. Об этом сообщает минздрав региона.

«Житель города Белово обратился с жалобами на воспаление в области глаза в местную больницу. Образовавшийся на веке свищ доставлял боль и дискомфорт. Чтобы определить причину воспалительного процесса, пациента отправили на дополнительное обследование. Рентген показал инородное тело, которое срочно нужно удалять. Пять лет назад мужчина получил травму, нанесённую ножом, об инциденте, кроме шрама, ему ничего не напоминало», — рассказали в министерстве.

Врачи извлекли обломок керамического ножа размером 6,5 на 2,5 см.

«Случай уникален именно тем, что пять лет человек жил с достаточно большим осколком острого предмета и абсолютно ничего не чувствовал», — отметил челюстно-лицевой хирург Сергей Колобовников.

Так как осколок частично упирался в череп, то в период реабилитации за состоянием мужчины наблюдали нейрохирурги. Врачи уточнили, что восстановление после операции проходит достаточно быстро.