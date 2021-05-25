Владимир, 25 мая, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин подозревается в подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещённого в соответствии с антимонопольным законодательством, повлекшем извлечение дохода в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Виктор В Владимирская область на карте

В октябре 2020 года управление архитектуры и строительства мэрии Владимира через департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области разместило на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок конкурс на строительно-монтажные работы на автомобильной дороге «Рпенский проезд» во Владимире. Максимальная цена контракта составила более двух миллиардов рублей.

По версии следствия, Годунин «путем угроз и уговоров» склонил руководство ГУП «ДСУ-3» и фирмы-конкурента к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения, по которому они вдвоём участвуют в электронном аукционе, не снижая начальную цену контракта, чтобы аукцион признали несостоявшимся, а победителем стала фирма, подавшая заявку первой. Взамен второй участник торгов должен был получить по договору субподряда половину объема работ, предусмотренных техническим заданием к контракту. Победило в аукционе ГУП «ДСУ-3», которое подало заявку раньше конкурента.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с региональным УФСБ России», — говорится в сообщении ведомства.

36-летний гендиректор ГУП «ДСУ-3» Роман Головин находится под следствием. Он подозревается в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения, запрещённого в соответствии с антимонопольным законодательством, если это деяние повлекло извлечение дохода в особо крупном размере.