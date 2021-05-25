25 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Отмена так называемого госрегулирования цен и одновременное введение целевых выплат для нуждающихся могут оказать несколько иной эффект: если цены снова подскочат, то и те целевые выплаты окажутся для нуждающегося народа бесполезными, и новые категории граждан окажутся менее платежеспособными, что повлечет снижение спроса.

Галина Смирнова, , 20:57 — REGNUM Экономист Андрей Колганов, как сообщает «ДУМА ТВ», прокомментировал заявление Минфина РФ о росте экономики страны выше прогнозируемого правительством уровня. Напомню, по данным, обнародованным замминистра финансов РФ Владимиром Колычевым, если судить по росту доходов бюджета от налогов, российская экономика показывает восстановление. Причем, по его словам, это восстановление еще наблюдалось и отчасти в третьем, и в четвертом кварталах прошлого года. Темпы прироста на 5−10% ежегодно (в 2021 году по отношению к 2019 году) всех ключевых налогов в реальном выражении, в частности — НДС, НДФЛ, страховых взносов, налога на прибыль, как подчеркнул замминистра, говорят о сильном восстановлении экономики. Более того, есть признаки более быстрого роста, чем предложения, что и наблюдается в инфляционных трендах в I—II кварталах этого года. Экономист Колганов заявил, что сейчас наблюдается дисбаланс между спросом и предложением, однако дать этому дисбалансу негативную оценку нельзя, потому как рост внутреннего спроса способствует экономическому росту.

Касса Дарья Антонова © ИА REGNUM

Между тем, напомним, в Советском Союзе тоже существовал дисбаланс. О нем, кстати, на одном из декабрьских совещаний правительства в прошлом году говорил Владимир Путин, призывая не допустить ситуации, «как в СССР», когда людям не хватало продуктов питания из-за их дефицита, а сейчас «у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке». Тем временем на новый виток обсуждения вышел вопрос о возможности обеспечения продуктами питания нуждающихся граждан страны. Как сообщало ТАСС, глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин направил главе комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину письмо с предложением ввести целевые выплаты нуждающимся на покупку продуктов питания. Эта мера предлагается взамен госрегулирования цен.

В ТПП не считают такой инструмент, как регулирование цен со стороны государства, эффективным с точки зрения социальной поддержки групп населения с низким уровнем доходов и вместо сдерживания цен, наоборот, предлагают использовать механизмы «мер поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки, и программы адресной помощи гражданам». Одной из мер как раз и могут стать целевые выплаты для покупки в розничных сетях продуктов питания из утвержденного на федеральном уровне перечня (потребительская корзина), которые могут направляться людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, безработным или семьям с детьми с доходами ниже или на уровне прожиточного минимума. А другой мерой может стать «долгосрочная возобновляемая поддержка производителей через действующие механизмы контроля закупочных цен на горюче-смазочные материалы, механизмы льготного кредитования, страхования урожая».

Советский пищепром

Очевидно, что опять и снова речь идет не столько о поддержке нуждающихся граждан, сколько о необходимости оказания государством помощи отдельному роду бизнеса. Только непонятно, о компенсации каких именно растущих издержек бизнеса идет речь. В погоне за подскочившими мировыми ценами бизнес активно наращивал экспорт, причем не только продовольственный. Росли цены на внутреннем рынке, а судя по заявлению представителя Минфина, существует дефицит предложения. И здесь возникает очень большой вопрос: поддержка бизнеса через целевые выплаты на продукты питания нуждающимся увеличит спрос, а объемы производства, то есть предложение — увеличит? Или дисбаланс между спросом и предложением будет только нарастать — в пользу дальнейшего роста цен. Хотя, возможно, отмена так называемого госрегулирования цен с одновременным введением целевых выплат для нуждающихся окажет несколько иной эффект: если цены снова подскочат, то и те целевые выплаты окажутся для народа бесполезными, и новые категории граждан окажутся менее платежеспособными, что повлечет снижение спроса.