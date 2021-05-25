Колпино, Санкт-Петербург, , 18:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге спустя почти год после ареста заместителя главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Алексея Жукова по уголовному делу о получении крупной взятки, задержали главу Жилищного агентства Колпинского района. Об этом 25 мая сообщает издание «Фонтанка».

Напомним, Жуков был задержан в августе 2020 года. Как считают следователи, он получил взятку в размере 446 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за подписание актов выполненных работ, оплату их исполнения, а также за общее покровительство. После получения денег он был задержан с поличным.

25 мая 2021 года была задержана глава Жилищного агентства Колпинского района Мария Орлова. Она также проходит по делу об особо крупной взятке в размере более 6 млн рублей.

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