Берлин, , 18:40 — REGNUM Главы МИД Евросоюза обсудят инцидент с самолетом компании Ryanair в ходе встречи 26 мая, заявил 25 мая журналистам министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Такое заявление он сделал перед переговорами с главой МИД Чехии Якубом Кулганеком.

По его словам, 24 мая на заседании Евросовета уже была продемонстрирована «быстрая и жесткая реакция».

«Важно, что ЕС быстро и жестко отреагировал вчера во время заседания Европейского совета, теперь мы быстро и решительно приступим к осуществлению мер, и нам придется поговорить об этом завтра на встрече министров иностранных дел ЕС в Лиссабоне», — сказал Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии уже пригласили представителей международных авиационных структур ICAO, IATA, EASA к участию в расследовании инцидента с вынужденной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске.

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