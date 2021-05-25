Киев, , 18:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о награждении ряда сотрудников СБУ, в числе которых и эксперты, составившие заведомо ложные заключения по делу председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

Об этом журналистам сегодня, 25 мая, заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

«В числе «обласканных» оказались два преинтереснейших персонажа: Будко Татьяна Владимировна, эксперт НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ, и Свинцицкий Андрей Викторович, директор этого самого института. Как думаете, за какие такие заслуги Зеленский наградил этих экспертов СБУ? Правильно, за незаконное составление и выдачу заведомо ложных экспертных заключений по делу Медведчука», — отметил парламентарий.

Кузьмин подчеркнул, что эксперты СБУ вообще не имели права проводить экспертизы по делу Медведчука, соответственно, поэтому можно говорить о том, что эти государственные награды являются взяткой от президента.

«Дело даже не в том, что Верховный суд признал незаконным проведение судебных экспертиз экспертами, находящимися в подчинении органов, назначивших эти самые экспертизы. И даже не в том, что дело против депутата Медведчука было незаконно зарегистрировано следователем СБУ, а не генпрокурором. И даже не в том, что заключение «экспертов» по содержанию похоже на бред сумасшедшего. Дело в том, что государственные награды были вручены президентом Зеленским экспертам СБУ в качестве взятки за составление и выдачу незаконных заведомо ложных экспертных заключений по делу Медведчука», — подчеркивает депутат.

Он уверен, что Европейский суд по правам человека в этом вопросе однозначно станет на сторону Медведчука и констатирует грубое нарушение прав лидера ОПЗЖ и политическую мотивацию его уголовного преследования. По словам представителя ОПЗЖ, в нормальном цивилизованном государстве обнародование такой информации вызвало бы настоящий скандал с последующими отставками и импичментом, но только не на Украине. В завершение Кузьмин напомнил, что за узурпацию власти и фабрикацию уголовных дел против политических оппонентов предусмотрена уголовная ответственность, и после «неизбежной смены власти всем причастным к этой политической афере» придется ответить перед законом.

«Депутатами ОПЗЖ готовятся заявления о привлечении к уголовной ответственности и экспертов СБУ, и их высоких покровителей. Похоже, дело Медведчука скоро заиграет новыми красками», — резюмировал парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что офис генерального прокурора обвиняет Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Хотя прокуроры требовали взятия политика под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.