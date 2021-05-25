Санкт-Петербург, , 18:41 — REGNUM День основания Санкт-Петербурга 27 мая в этом году, как и в прошлом, из-за пандемии в целом отметят не в традиционном формате, а в режиме онлайн. Однако центральные мероприятия, приуроченные к празднованию 318-летия Северной столицы, все же проведут вживую. Об этом 25 мая сообщил первый заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Здание Адмиралтейства и Исаакиевский Собор Дарья Драй © ИА REGNUM

Поскольку в этом году 27 мая выпало на четверг, основные мероприятия запланированы на вечер пятницы (28 мая) и на ближайшие выходные. По плану Смольного, в День рождения города произойдет только торжественное возложение цветов к надгробию основателя Санкт‑Петербурга, императора Петра Первого, а также у Медного всадника. В полдень с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прогремит посвященный годовщине выстрел пушки. Всё это будет транслироваться на официальных площадках администрации города — по телевидению, в печатных и электронных СМИ, в группах в социальных сетях.

«Что касается общественной программы, на мероприятия которой возможен доступ зрителей, то это два крупных мероприятия. 28 мая в 18:00 мск состоится концерт «Песня летит над Невой» в БКЗ «Октбярьский». В программе этого концерта примут участие не только именитые петербургские исполнители и молодые артисты, но и знаменитые, выдающиеся артисты», — рассказал чиновник. Посетить концерт можно будет только по пригласительным билетам.

Второе крупное мероприятия состоится вечером на Дворцовой площади — это концерт «Классика на Дворцовой» в 20:30 мск. Его также может посетить любой желающий, но только по пригласительным билетам, полученным через интернет. Ожидается, что послушать выступления мировых звезд придут около 15 тыс. зрителей. Отметим, что из-за официальных мероприятий в городе будет скорректировано дорожное движение, а утром 27 мая введены ограничения на проезд в центре Петербурга.

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«Петербург подготовил большую программу не только общественных мероприятий, но и событий, которые пройдут в эфире центральных каналов. Одно из них — разведение Дворцового моста под живой аккомпанемент оркестра «Северная симфония» под руководством Фабио Мастранжело. В этом году оно пройдет в формате телевизионной трансляции», — сказал Федор Болтин.

На выходных горожан и гостей Санкт-Петербурга городские власти приглашают посетить Елагин остров, где в ЦПКиО им. Кирова проходит Фестиваль тюльпанов. Погода на 29 и 30 мая в городе обещает быть теплой и солнечной, поэтому зрители смогут в полной мере насладиться красотой 20 тыс. цветов, посаженных в этом году сотрудниками парка.

«Почти 110 мероприятий подготовили районные администрации. Они пройдут в разных форматах, в большинстве случаев, в культурно-досуговых центрах, библиотеках — в помещениях, где возможно соблюсти все стандарты безопасности и численность посетителей до 75% от заполняемости всех залов», — подчеркнул чиновник.

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