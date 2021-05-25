Барселона, Испания, , 18:31 — REGNUM Руководство каталонской «Барселоны» намерено подписать 30-летнего центрального полузащитника «Ливерпуля» и национальной сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдума после завершения сезона. Стороны близки к подписанию контракта на три года. Об этом 25 мая сообщило издание Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне Джорджиньо Вейналдум принял участие в 38-ми матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами. В рамках Кубка Англии на счету футболиста один мяч в двух играх.

Вейналдум перешел в «Ливерпуль» 22 июля 2016 года из «Ньюкасла» за 30 миллионов евро. Текущее соглашение нидерландца с «мерсисайдцами» рассчитано до 30 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман лично заинтересован в приобретении полузащитника.