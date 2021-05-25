Череповец, Вологодская область, , 18:31 — REGNUM Сжигание мусора широко применяется в мире, в том числе среди развитых стран. Об этом 25 мая заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема» в Торово Вологодской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Во время мероприятия одна из участников подвергла мусоросжигательные заводы критике и поинтересовалась, как глава Минприроды относится к такой форме утилизации мусора.

«Слова «мусоросжигание» бояться не надо. Это один из способов. Мы взяли международный опыт и смотрим, как в других странах мира происходит эта тематика. Например, Япония сделала ставку на мусоросжигание», — сказал Козлов.

По его словам, в части сжигания мусора наиболее важно, какая именно технология будет использована. Кроме того, этот вид ликвидации отходов не сильно повлияет на стоимость коммунальных услуг для населения.

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