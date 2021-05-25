Париж, , 18:27 — REGNUM Санкционная политика больше не эффективна против России, заявил 25 мая президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

По его словам, политика санкций против России по «замороженным» конфликтам больше не является эффективной.

«По России — политика прогрессивных санкций по «замороженным» ситуациям не является больше эффективной», — сказал Макрон.

«Именно поэтому мы призвали осуществить в июне пересмотр, который должен привести к пониманию стратегии России в европейском регионе, и определение эффективного ответа Европы на это», — заявил Макрон.

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