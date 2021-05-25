Париж, 25 мая, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Санкционная политика больше не эффективна против России, заявил 25 мая президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

По его словам, политика санкций против России по «замороженным» конфликтам больше не является эффективной.

«По России — политика прогрессивных санкций по «замороженным» ситуациям не является больше эффективной», — сказал Макрон.

«Именно поэтому мы призвали осуществить в июне пересмотр, который должен привести к пониманию стратегии России в европейском регионе, и определение эффективного ответа Европы на это», — заявил Макрон.