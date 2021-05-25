Черногория, , 18:24 — REGNUM Национальная авиакомпания Казахстана Air Astana 9 июня начнет прямые полеты в Черногорию, сообщил министр экономического развития Черногории Яков Милатович.

Милатович сообщил Air Astana будет летать два раза в неделю из Астаны (Нур-Султана) с возможностью увеличения количества рейсов в течение сезона.

«Безвизовый режим действует для граждан Казахстана с апреля по октябрь, что облегчает их приезд в Черногорию. Интерес к нашему направлению велик, и на следующий период планируется дополнительное интенсивное продвижение Черногории в Казахстане», — сообщил министр.