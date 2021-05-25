Вашингтон, , 22:10 — REGNUM Президент США Джо Байден решил положиться на импорт в вопросе металлов, необходимых для электрокаров, и развивать сектор их отечественной обработки для производства аккумуляторов (EV). Данная стратегия должна помочь успокоить экологов, сообщает 25 мая Reuters со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что такой подход сильно не понравится американским шахтерам, которые надеялись, что Байден поможет развить отечественную добычу ископаемых.

Совершая такой шаг, США надеются ослабить влияние таких мировых лидеров, как Китай и уменьшить безработицу, которая сильно выросла из-за пандемии коронавируса.

Отныне США станут полагаться на Канаду, Австралию и Бразилию, среди прочих, потому что эти страны производят нужные для аккумуляторов электрокаров материалы.

ИА REGNUM напоминает, в первом квартале 2021 года доля южнокорейских компаний на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей составила 30,9%, что на 6,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Первое место на рынке занял Китай. Китайской компании CATL принадлежало 31,5% рынка (1-е место), BYD — 6,8% рынка (4-е место), CALB — 2,7% рынка (7-е место).