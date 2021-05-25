Баку, , 18:18 — REGNUM Обвинения минобороны Армении в том, что азербайджанские военные обстреляли позиции армянской армии на границе двух республик в Гегаркуникской области (Армения), не соответствуют действительности, сообщили 25 мая в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Комментируя заявление Еревана о том, что в результате обстрела со стороны азербайджанских военных погиб военнослужащий ВС Армении, оборонное ведомство Азербайджана сообщило, что его гибель произошла «в результате несчастного случая».

Азербайджанские военные, отмечает ведомство, не причастны к гибели армянского военного. Оно добавило, что сегодня в направлении Кельбаджарского района пытались приблизиться к границе с Азербайджаном семь грузовиков с армянскими военными. Огонь по ним азербайджанцы не открывали, отметило ведомство, добавив:

«В результате предупредительных мер, принятых азербайджанскими военными, передвижение армянской стороны было предотвращено».

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