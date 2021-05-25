Кострома, 25 мая 2021, 18:59 — REGNUM Прокуратура Костромской области внесла в думу региона законопроект, предлагающий бороться с подростковой преступностью с помощью наставников. Текст закона размещён на сайте областной думы. Документ рассматривается комитетом по вопросам материнства и детства, молодежной политике и спорту.

Фрагмент плаката «Будь достойным сыном Родины!». Автор Василий Сурьянинов, 1950 год.
Фрагмент плаката «Будь достойным сыном Родины!». Автор Василий Сурьянинов, 1950 год.

Обеспечить наставниками предлагается несовершеннолетних, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, вернувшихся из закрытых учебно-воспитательных учреждений, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, употребляющих наркотики и алкоголь.

Наставниками могут стать совершеннолетние граждане России, способные «содействовать физическому, интеллектуальному, патриотическому и нравственному» развитию детей. К «трудным» подросткам не допустят недееспособных, лишенных родительских прав и имевших судимости людей. В обязанности добровольцев будет входить оказание помощи по воспитанию детей их родителям или законным представителям, присмотр за учебным процессом, организация отдыха.

Назначать, контролировать и снимать наставников смогут комиссии по делам несовершеннолетних, имеющиеся в муниципальных образованиях региона. Процесс происходит с согласия родителей и самого ребёнка, если ему исполнилось 10 лет. Вопрос о том, как заинтересовать костромичей заняться этой работой, остаётся открытым. В документе подумать над темой «поощрения» предлагается администрации региона.

Справка: за 2020 год костромские дети и подростки совершили 158 преступлений, что на 31% меньше, чем в 2019 году. Не исключено, что снижение преступности связано с режимом самоизоляции, вводившимся в регионе на длительный период. Вместе с тем за первые три месяца 2021 года в области в два раза (с 4 до 8) выросло число тяжкий преступлений, совершенных подростками.

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