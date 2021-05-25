Кострома, 25 мая, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Прокуратура Костромской области внесла в думу региона законопроект, предлагающий бороться с подростковой преступностью с помощью наставников. Текст закона размещён на сайте областной думы. Документ рассматривается комитетом по вопросам материнства и детства, молодежной политике и спорту.

Фрагмент плаката «Будь достойным сыном Родины!». Автор Василий Сурьянинов, 1950 год.

Обеспечить наставниками предлагается несовершеннолетних, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, вернувшихся из закрытых учебно-воспитательных учреждений, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, употребляющих наркотики и алкоголь.

Наставниками могут стать совершеннолетние граждане России, способные «содействовать физическому, интеллектуальному, патриотическому и нравственному» развитию детей. К «трудным» подросткам не допустят недееспособных, лишенных родительских прав и имевших судимости людей. В обязанности добровольцев будет входить оказание помощи по воспитанию детей их родителям или законным представителям, присмотр за учебным процессом, организация отдыха.

Назначать, контролировать и снимать наставников смогут комиссии по делам несовершеннолетних, имеющиеся в муниципальных образованиях региона. Процесс происходит с согласия родителей и самого ребёнка, если ему исполнилось 10 лет. Вопрос о том, как заинтересовать костромичей заняться этой работой, остаётся открытым. В документе подумать над темой «поощрения» предлагается администрации региона.