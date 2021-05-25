Череповец, Вологодская область, , 18:21 — REGNUM В вопросе роста числа бездомных собак значительную роль играют строительные площадки. Об этом 25 мая заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема» в Торово Вологодской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, строители зачастую подкармливают собак, создают для них хорошие условия жизни на время строительства. Животные активно плодятся. Но затем строительство заканчивается, и работники покидают объект, а собаки остаются предоставлены сами себе.

«Я, когда работал мэром областного города, столкнулся с этим. Откуда берутся бездомные собаки? Они же становятся риском. И когда были определены места, откуда они берутся, мы начали с ними бороться. Это, например, стройки — строители, пока работают, подкармливают бездомных собак», — сказал Козлов.

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