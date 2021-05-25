Череповец, Вологодская область, 25 мая, 2021, 18:21 — ИА Регнум. В вопросе роста числа бездомных собак значительную роль играют строительные площадки. Об этом 25 мая заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема» в Торово Вологодской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

По словам чиновника, строители зачастую подкармливают собак, создают для них хорошие условия жизни на время строительства. Животные активно плодятся. Но затем строительство заканчивается, и работники покидают объект, а собаки остаются предоставлены сами себе.

«Я, когда работал мэром областного города, столкнулся с этим. Откуда берутся бездомные собаки? Они же становятся риском. И когда были определены места, откуда они берутся, мы начали с ними бороться. Это, например, стройки — строители, пока работают, подкармливают бездомных собак», — сказал Козлов.