Глава Минприроды обвинил стройки в размножении бездомных собак
Череповец, Вологодская область, 25 мая, 2021, 18:21 — ИА Регнум. В вопросе роста числа бездомных собак значительную роль играют строительные площадки. Об этом 25 мая заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема» в Торово Вологодской области, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам чиновника, строители зачастую подкармливают собак, создают для них хорошие условия жизни на время строительства. Животные активно плодятся. Но затем строительство заканчивается, и работники покидают объект, а собаки остаются предоставлены сами себе.
«Я, когда работал мэром областного города, столкнулся с этим. Откуда берутся бездомные собаки? Они же становятся риском. И когда были определены места, откуда они берутся, мы начали с ними бороться. Это, например, стройки — строители, пока работают, подкармливают бездомных собак», — сказал Козлов.