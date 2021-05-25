Москва, , 18:16 — REGNUM Группировка боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) во главе с флагманским атомным крейсером «Петр Великий» провела учения во взаимодействии с авиацией, сообщает 25 мая пресс-служба флота.

Манёвры проходят в Баренцевом море.

«В прибрежных полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море состоялось комплексное учение корабельных тактических групп. В нём было задействовано более 10 боевых кораблей и судов обеспечения из различных соединений Северного флота, а также самолёт Ил-38 и вертолёт Ка-27ПЛ противолодочной авиации», — указано в сообщении пресс-службы.

Руководство учениями осуществлял заместитель командующего флотом Олег Голубев с борта тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий».

«В ходе учения были отработаны действия сил флота по развёртыванию корабельной группировки в море, противоминному обеспечению, поиску подводных лодок, отражению налёта авиации и средств воздушного нападения условного противника, поражению имитированных морских и воздушных целей с практическим выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб, а также постановкой пассивных помех комплексами радиоэлектронной борьбы», — сообщает Северный флот.

Отмечено, что тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и малый ракетный корабль «Рассвет» отработали отражение воздушного нападения с применением зенитных ракетных комплексов «Кинжал» и «Оса».

"Поражение надводных целей малые противолодочные и ракетные корабли отработали артиллерийскими установками АК-630 и АК-176», — добавили в пресс-службе Северного флота.

Справка ИА REGNUM: тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» считается крупнейшим в мире неавианесущим ударным боевым кораблем с атомной энергетической установкой.

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