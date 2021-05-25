Челябинск, , 18:15 — REGNUM В Челябинске будет установлен памятник императору Александру II. Такое решение 25 мая приняла городская дума.

Мемориальный объект появится в парке «Алое поле» и будет размещаться перед главным входом в Александро-Невскую церковь. Депутаты посчитали, что установка памятника станет ещё одним напоминанием о необходимости бережно относиться к каждой странице истории России.

Александр II руководил Российской Империей в 1855—1881 годах. На период его правления пришлись окончание Крымской войны, отмена крепостного права, ряд реформ, а также успешная для России война с Турцией 1877−1878 годов.