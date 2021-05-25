Череповец, Вологодская область, 25 мая, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Бороться с лесными пожарами необходимо еще до их начала. Об этом 25 мая заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема» в Торово Вологодской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Пожар в лесу тушить сложно, а вот как сделать так, чтобы он туда не попал — в этом должна заключаться работа», — сказал чиновник.

Отметил, что финансирование борьбы с лесными пожарами в осенний период было увеличено на 3 млрд рублей. При этом действия в части борьбы с этой проблемой дают результаты.

«Те показатели, которые сегодня есть по пожарам, они лучше, чем в предыдущие годы. Но нет пределов совершенству, и работа предстоит большая», — отметил глава Минприроды.