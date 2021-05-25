Череповец, Вологодская область, , 18:12 — REGNUM Занятия по экологии могут быть включены в школьную программу. Об этом 25 мая заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема» в Торово Вологодской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Во время мероприятия один из участников поинтересовался, можно ли включить уроки по экологии в школьную программу. На этом глава Минприроды ответил, что займется этим вопросом.

«Я переговорю с Кравцовым (Сергеем, министром просвещения — прим. ИА REGNUM) по этому поводу. Узнаем, как у них устроено внутри. Но то, что экология должна быть — это факт», — сказал Козлов.

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