Курган, , 18:09 — REGNUM В Курганской области к 25 мая подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом. Из них 19 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 30 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 25 мая выявлено 21 211 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 20 032 человека, скончались 411 пациентов с COVID-19.