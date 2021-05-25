Таллин, , 18:07 — REGNUM В 2020 году 79% мяса, потребляемого населением Эстонии, было произведено внутри республики, что является самым высоким показателем за последние пять лет. Об этом сообщили в Департаменте статистики страны со ссылкой на собственные данные.

Так, в 2020 году Эстония произвела 82 700 тонн мяса, в том числе 45 200 тонн свинины, 22 300 тонн птицы и 11 900 тонн говядины.

По словам аналитика департамента Эге Кирси, общее производство мяса было на 5% выше, чем в 2019 году. «Больше всего выросло производство мяса птицы — на 10%, говядины — на 4%, свинины — на 3%. В то же время, поголовье крупного рогатого скота сократилось, а количество дойных коров также упало до самого низкого уровня за все время учета», — добавила Кирс.

В 2020 году было съедено 104 000 тонн мяса, что на 2% меньше, чем годом ранее. Больше всего потребляется свинина — 40 кг на человека в год. Мясо птицы было съедено по 27,2 кг на человека, потребление мяса овец и коз было меньше, чем на килограмм на одного человека в год.

За последние несколько лет потребление говядины немного снизилось, но по-прежнему его потребляется более 9 кг на одного человека в год.