Таллин, , 18:07 — REGNUM Эстония пока официально не поддержала Литву, вышедшую из программы сотрудничества Евросоюза и Китая «17+1», но активно проводит консультации со всеми заинтересованными сторонами. Об этом министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила в интервью ERR.

Так она прокомментировала призывы ряда депутатов национального парламента присоединиться к решению официального Вильнюса.

Она добавила, что Эстония в отношениях с Китаем руководствует своими интересами в сфере политики безопасности и важных для нас ценностей.

«В общении с Китаем мы также всегда обращаем внимание на беспокоящие нас вопросы, такие как нарушения прав человека — как в двустороннем общении и на встречах в формате «17+1», так и в международных организациях», — подтвердила министр иностранных дел.

В то же время она заявила, что и без официальных заявлений Эстония понизила свое участие в формате «17+1»: на состоявшейся в феврале нынешнего года встрече Эстонию представлял министр иностранных дел вместо премьер-министра.