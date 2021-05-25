Москва, , 18:06 — REGNUM Ситуация с лайнером компании Ryanair обсуждалась в ходе телефонных переговоров российского и белорусского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Владимира Макея, сообщили 25 мая в пресс-службе МИД РФ.

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В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что главы ведомств обсудили «текущие вопросы двустороннего взаимодействия», а также будущие переговоры по линии МИД России и МИД Белоруссии. Отдельно переговорщики затронули вопрос с посадкой в аэропорту Минска самолёта компании Ryanair.

«С российской стороны приветствовалась готовность белорусских властей предоставить необходимые материалы и обеспечить проведение всестороннего тщательного и транспарентного расследования произошедшего», — говорится в сообщении.

Макей заявил Лаврову, что в ближайшее время будет обеспечен доступ российских консульских сотрудников к задержанной в ходе вышеуказанного инцидента гражданки России Софье Сапеге.

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