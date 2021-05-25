Ереван, , 18:05 — REGNUM Министерство обороны Армении опровергло сообщения об инцидентах со стрельбой на границе с Азербайджаном в Сюникской области.

Об этом 25 мая заявлено на официальном сайте военного ведомства

«Распространяемая информация об обстрелах со стороны противника на сисианском участке армяно-азербайджанской границы и якобы раненых в результате этого с армянской стороны не подтверждаются. На этом участке границы инцидентов не зафиксировано», — указано в опубликованном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армении заявили о гибели военнослужащего в результате обстрела, совершенного с азербайджанской стороны границы в районе села Верин Шоржа в Гегаркуникской области.

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