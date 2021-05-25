Таллин, , 18:04 — REGNUM После небольшого ажиотажа, вызванного ослаблением возрастных ограничений для допуска на вакцинацию от коронавируса, в Эстонии число свободных номерков все больше. Об этом сообщили в министерстве социальных дел страны, отметив, что активнее всего вакцинируются жители Таллина и его окре6стностей в уезде Харьюмаа.

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По состоянию на середину дня понедельника, 24 мая, свободными было более 2500 мест, хотя накануне на вакцинацию записалось более 30 000 человек. Большинство нереализованных номерков вакцинации приходится на уезд Ида-Вирума (северо-восток страны с городом Нарва).

В министерстве считают, что число свободных номерков будет только расти по мере поступления новых партий вакцины. Поэтому не исключают проведения новой информационно-пропагандистской кампании.

«Подтверждение о поставках новых партий вакцины поступит на этой неделе, и самое позднее к концу недели мы добавим больше свободных номерков на вторую неделю июня и так далее», — сказал руководитель группы по вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр.