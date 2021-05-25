Брюссель, , 17:56 — REGNUM Саммит ЕС принял решение ввести запрет на полёты белорусской авиации над территорией Евросоюза, заявила 25 мая журналистам канцлер Германии Ангела Меркель.

По её словам, саммит решил «принять дополнительные целенаправленные экономические санкции и запретить белорусским авиакомпаниям перелеты через воздушное пространство ЕС».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая саммит ЕС порекомендовал всем авиаперевозчиков Евросоюза избегать перелетов через воздушное пространство Белоруссии и призвал Совет ЕС «принять необходимые меры для запрета воздушного пространства ЕС для белорусских авиалиний и препятствовать доступу в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями».

Напомним, 23 мая власти Белоруссии задержали одного из организаторов экстремистского Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича на борту пассажирского самолета ирландской авиакомпании, совершившего вынужденную посадку в Минске.

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