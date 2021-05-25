Рим, , 17:55 — REGNUM Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо намерен усилить команду 30-летним фланговым нападающим мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эденом Азаром. Римский клуб намерен выкупить у «сливочных» контракт Азара, выплачивая при этом сумму выкупа частями. При этом «Рома» также будет платить бельгийцу зарплату в размере 15 миллионов евро. Об этом 25 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Эден Азар уже работал под руководством Жозе Моуриньо, когда португалец возглавлял лондонский «Челси».

В прошедшем сезоне испанской Примеры Эден Азар принял участие в 14-ти матчах чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В рамках Лиги Чемпионов на счету футболиста один гол в пяти играх.

Эден Азар перешел в «Реал» 1 июля 2019 года из лондонского «Челси». «Сливочные» отдали за футболиста 100 миллионов евро. Текущее соглашение бельгийца с «Реалом» рассчитано до конца сезона 2023/24.