Минск, , 17:53 — REGNUM Постановление о закрытии посольства Белоруссии в Канаде подписал белорусский премьер-министр Роман Головченко. Документ, подписанный 22 мая, зарегистрирован 25 мая в национальном реестре правовых актов Белоруссии.

Напомним, Канада ввела в отношении ряда белорусских деятелей, в том числе президента Белоруссии Александра Лукашенко, санкции «за нечестные выборы».

После этого Минск ввёл запрет въезда в Белоруссию для ряда канадских деятелей. Пять дней назад, 20 мая, канадский МИД призвал Минск освободить задержанных сотрудников портала tut.by.

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