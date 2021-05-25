Вологда, , 17:52 — REGNUM Число бездомных собак в России составляет по официальным данным порядка 500 тысяч особей. Об этом 25 мая заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема» в Торово Вологодской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Во время общения чиновника с участниками мероприятия один из молодых людей поинтересовался, какие меры нужно предпринять, чтобы спасти бездомных животных в России. В ответ глава Минпромторга заявил, что для начала их нужно пересчитать.

«У нас более полумиллиона бездомных собак и около 150 тысяч бездомных кошек. Но я очень сомневаюсь в этих данных. Подсчет условный. Но мы видим подсчеты питомников готовых их принять и мы не видим, чтобы действующие питомники были готовы принять даже эти цифры», — сказал Козлов.

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