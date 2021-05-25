25 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети оценили новость о том, что боевики вооруженных сил Украины отправили на воздушных шарах восемь тысяч листовок с надписями «Донбасс — это Украина», «С Украиной в сердце», «Помни, кто ты» в сторону Донецка (Донецкая Народная Республика).

Оксана Переможенко, , 20:53 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины и волонтеры отправили на воздушных шарах восемь тысяч листовок в сторону Донецка (Донецкая Народная Республика), сообщает «112 Украина». Листовки были отправлены на шариках цветов государственного флага Украины. Послания от украинских боевиков содержат надписи: «Донбасс — это Украина», «С Украиной в сердце», «Помни, кто ты».

Кровавый флаг Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Среди комментирующих были те, кто отметил, что Донбасс не вернется в состав Украины. Были и те, кто порекомендовал отправить квитанции за услуги ЖКХ, чтоб жители ДНР оценили украинские цены. Третьи призвали выплатить жителям ДНР заработанные на Украине пенсии. Также украинской армии напомнили о гибели детей в Донбассе в результате обстрелов ВСУ.

«Украина разваливается, а они… [ерундой] занимаются. Заробитчане», — написала Любовь В.

«Лучше бы вы сами улетели с нашей земли!» — добавила Татьяна Д.

«Нужно было тарифы наши ещё написать, они [бы] это оценили!» — пишет Света Ч.

«Вся эта акция не от большого ума, скорее от дури! Каждый день погибают наши солдаты, а мы то самую большую галушку слепим, то флаг сошьем на 100 м. Гигантомания какая-то. Пора или воевать, или сдаваться. В окопах и птенца не высидишь!» — написал Николай К.

Разрушения в Донецке после обстрела ВСУ © ИА Красная Весна

«Так Донбасс свои земли не хочет продавать!!! Зачем им быть Украиной, чтобы их продали потом??? Где логика? Скоро Украины не будет с таким ходом событий…» — пишет Саша Т.

«Как Петр Алексеевич [Порошенко] говорил, «их дети будут сидеть в подвале». В подвале, но с шариками. Достижение», — отметил Юрий Г.

«Пенсии лучше бы отправили, что задолжали за 7 лет», — призвал Лайф Лайфыч.

«Лучше бы отправили продуктовые наборы пенсионерам или деньги. Может, люди спасибо сказали бы», — добавил Сергей Б.

«А вышиванки со свастикой не забыли прицепить в подарок?» — спросил Олег Валентинович.

«Донбасс — это Украина»?! Ребята, вы это серьёзно?! Не смешите народ, не видать Донбасса, как собственных ушей без зеркала. Фантазёры», — отреагировала Tamara D.

Митинг в Донецке © ИА Красная Весна

«Они все «помнят», даже не сомневайтесь», — добавила Юлия М.

«Сначала убивают, потом обратно зовут!» — пишет Irina S.

«Лучше б Зеленского на шаре отправили проведать Донбасс», — иронизирует Innulya A.

«А Донбасс не хочет в Украину. Сколько мы оскорблений слышали в адрес людей Донбасса. Как только их ни обзывали. О какой Украине вы говорите? Вот об этой, где главенствуют нищета и бедность, процветает нацизм? И ещё, люди Донбасса вряд ли простят вам гибель детей. Вы, наверное, забыли об этом», — написала Любовь Б.

Последствия обстрела ВСУ Петровского района Донецка 15 мая 2021 года Dnr-sckk.ru

«Листовки писали [известный своими русофобскими высказываниями журналист Остап] Дроздов и [бывший депутат Рады Ирина] Фарион?» — спросила Ludmila M.

«Семь лет ракеты с минами слали… Теперь думают, шарики радостно люди встретят!» — подытожила Надежда С.

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Напомним, 25 мая Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об увеличении численности украинской армии.