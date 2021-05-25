Череповец, Вологодская область, , 17:48 — REGNUM На мусорных площадках зачастую идет борьба между компаниями, которые занимаются переработкой твердых бытовых отходов. Об этом 25 мая заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема» в Торово Вологодской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы столкнулись с тем, что битва идет на каждой мусорной площадке за то, кому будет принадлежать мусор», — сказал чиновник.

Связано это с тем, что отдельные фракции отходов наиболее востребованы. Другие же — пока не получается переработать с высокой экономической отдачей. Поэтому предприятия борются за то, чтобы получить наиболее выгодные в плане прибыли наименования мусора.

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