Сухиничи, Калужская область, , 17:49 — REGNUM В Калужской области житель деревни Немерзки Сухиничского района обратил внимание прокуратуры на то, что ООО «Брянская мясная компания» сбрасывает неочищенные сточные вод с территории загонов для крупного рогатого скота предприятия по рельефу местности в местную реку. Об этом 25 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Мясная компания из Брянска «убивает» калужскую реку Prokuror-kaluga.ru

Обследование прибрежной полосы реки Немерзски подтвердило факт сброса нечистот. По результатам проверки прокуратурой района генеральному директору ООО «Брянская мясная компания» внесено представление об устранении нарушений водного законодательства. Кроме того, в отношении должностного лица и юридического лица предприятия инициировано возбуждение дел об административном правонарушении.

Виновные должностное и юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафа в общей сумме 200 тыс. рублей. Ситуация с загрязнением реки находится на контроле у районной прокуратуры

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