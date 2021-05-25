Сухиничи, Калужская область, 25 мая, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В Калужской области житель деревни Немерзки Сухиничского района обратил внимание прокуратуры на то, что ООО «Брянская мясная компания» сбрасывает неочищенные сточные вод с территории загонов для крупного рогатого скота предприятия по рельефу местности в местную реку. Об этом 25 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Prokuror-kaluga.ru Мясная компания из Брянска «убивает» калужскую реку

Обследование прибрежной полосы реки Немерзски подтвердило факт сброса нечистот. По результатам проверки прокуратурой района генеральному директору ООО «Брянская мясная компания» внесено представление об устранении нарушений водного законодательства. Кроме того, в отношении должностного лица и юридического лица предприятия инициировано возбуждение дел об административном правонарушении.

Виновные должностное и юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафа в общей сумме 200 тыс. рублей. Ситуация с загрязнением реки находится на контроле у районной прокуратуры