Вашингтон, 25 мая 2021, 17:42 — REGNUM Подводные лодки ВМС США обнаружили под водой загадочные «скоростные объекты», классифицировать и опознать которые не могут, сообщает 25 мая издание The Mirror.
Дата и район контакта с «неопознанными объектами» не уточняются.
Сообщение сопровождается видеороликом, датируемым 2019 годом, на котором виден непонятный тёмный объект рядом с кораблем USS Omaha.
По утверждению The Mirror, кадры с неопознанными объектами просочились в Сеть во время расследования спецслужб, которое контролирует директор Национальной разведки Джеймс Вулси.
Официальных комментариев по этому вопросу нет.
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