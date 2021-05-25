Вашингтон, , 17:42 — REGNUM Подводные лодки ВМС США обнаружили под водой загадочные «скоростные объекты», классифицировать и опознать которые не могут, сообщает 25 мая издание The Mirror.

Дата и район контакта с «неопознанными объектами» не уточняются.

Сообщение сопровождается видеороликом, датируемым 2019 годом, на котором виден непонятный тёмный объект рядом с кораблем USS Omaha.

По утверждению The Mirror, кадры с неопознанными объектами просочились в Сеть во время расследования спецслужб, которое контролирует директор Национальной разведки Джеймс Вулси.

Официальных комментариев по этому вопросу нет.

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