Минск, , 17:41 — REGNUM Задержанный 23 мая в минском аэропорту белорусский оппозиционер Роман Протасевич очень похож на человека в военной форме, представленного на обложке издания неонацистов «Чёрное солнце». На камуфляже у него шеврон украинского батальона «Азов» — организации, деятельность которой запрещена в России и официально признанной неонацистской даже в США.

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На публикацию в журнале «Чёрное солнце» обратил внимание украинский блогер Анатолий Шарий, получивший политическое убежище в Евросоюзе. Название журнала и избранный редакцией символ идентичен оккультному символу нацистов гитлеровской Германии, в своевременной ФРГ этот символ запрещён.

Шарий продемонстрировал фотографии Протасевича в военной форме во время государственного переворота на Украине 2014 года, фотографии с Протасевичем во время актов вандализма в Киеве, фотографии с ним же и символикой националистов и неонацистов — украинских и белорусских. Сразу же после задержания в минском аэропорту признанный белорусскими «правозащитниками» политзаключённым, Протасевич раньше любил фотографироваться с красно-чёрным полотнищем с «тризубом» экстремистской украинской организации, с бело-красно-белым флагом белорусских национал-радикалов и другими символами.

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Рассмотрев публикации в журнале «Чёрное солнце» и фотографии Романа Протасевича, Анатолий Шарий в видеоролике «Протасевич и Азов. Это другое» констатировал: «На обложке красуется человек, подозрительно похожий на Протасевича, который, как понятно, разделяет эти идеи — батальона неонацистского».

«Когда мы находим фотографии 2018 года — то есть через три года, как он был вот здесь вот — в этом нацистском образовании, и его фотография красовалась ан журнале, переполненном просто нацистскими посланиями цивилизованному сообществу, мы видим его на фото в госдепартаменте США, — обратил внимание Шарий. — И тогда мы понимаем: а, «это другое».

Тем временем в столице Польши проходят акции солидарности с белорусским националистом Романом Протасевичем, ранее солидаризировавшимся с украинскими неонацистами — последователями идей Степана Бандеры. Во время Великой Отечественной войны бандеровцы устроили «Волынскую резню» — акт геноцида польского и другого не-украинского населения, в связи с чем парламент Польши принял специальное постановление.

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