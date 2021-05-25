Новороссийск, Краснодарский край, , 17:38 — REGNUM Житель Воронежа, обвиняемый в повреждении мемориального комплекса «Малая земля» в Новороссийске Краснодарского края, арестован, сообщили 25 мая в пресс-службе СКР.

Мужчине предъявлено обвинение по п."б» ч.2 ст.243.4 УК РФ — «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений». Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой полуодетый мужчина на территории мемориального комплекса «Малая земля» в городе-герое Новороссийске бьёт о мемориал стеклянные бутылки. В результате был поврежден верхний слой плит мемориала.

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