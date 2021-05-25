Париж, , 17:38 — REGNUM 24-летний французский нападающий Мусса Дембеле вернется в «Лион» после завершения арендного соглашение с мадридским «Атлетико». Руководство «матрасников» отказалось выкупать француза у «Лиона». Об этом 25 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Мусса Дембеле перешел в «Лион» 31 августа 2018 года из «Селтика» за 22 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро. Текущее соглашение Дембеле с «Лионом» рассчитано до конца сезона 2022/23.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 Дембеле принял участие в 16-ти матчах, в которых отметился лишь одним забитым мячом. В рамках испанской Примеры футболист появился на поле лишь пять раз.