Минск, , 17:34 — REGNUM После произошедшего 23 мая инцидента с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair при участии белорусского Миг-29 министерство обороны Белоруссии заявило о проведении с 26 по 27 мая 2021 года учений по борьбе с БПЛА. Сообщение об этом 25 мая распространила пресс-служба белорусского министерства.

Согласно ему, «на 174-м учебном полигоне будет проведено исследовательское учение по теме: «Прикрытие площадного объекта (объектов) от воздействия беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей». При этом будут использованыновейшие образцы вооружения ВВС и войск ПВО, ПВО механизированных бригад, а также перспективные образцы вооружения белорусского ВПК.

«В ходе учения будут исследованы возможности имеющихся и перспективных образцов вооружения по обнаружению, радиоэлектронному подавлению и огневому поражению БЛА и авиамоделей, — сказано в официальном сообщении. — По результатам проведения учения и анализа собранной информации будет принято решение по принятию на вооружение ВВСТ, разработанных предприятиями отечественной промышленности, а также совершенствованию форм и способов борьбы с БЛА и авиамоделями имеющимися образцами вооружения».

Напомним, во время президентской кампании 2020 года по распоряжению Александра Лукашенко были проведены военные учения в Западной Белоруссии, представленные как ответ на потенциальную угрозу войск НАТО. В апреле 2021 года бывший ректор Академии управления и Института нацбезопасности (учебное заведение КГБ) Станислав Князев заявил белорусскому гостелеканалу «ОТН» о возможности интервенции с Запада на внедорожниках с пулемётами.

«Готовилось где-то порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулемётами. Мы их могли видеть по телевидению, когда они гонялись по пустыне за Каддафи. Помните это? Предполагалось под прикрытием вторжения, что они дойдут до Минска от Литвы (здесь не такое большое расстояние, можно за 3 часа достичь). И из крупнокалиберных пулемётов взять резиденцию и расстрелять президента», — поведал Князев.

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