Москва, , 17:33 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за повторное вождение в состоянии опьянения, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Актуальность изменений обусловлена увеличившейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное совершение, заявил полпред правительства РФ в Госдуме Александр Синенко.

«Это умышленное преступление, оно совершается совершенно осмысленно, потому что лицо знает, что оно привлекалось к административной ответственности или было осуждено по соответствующим статьям Уголовного кодекса, тем не менее садиться пьяным за руль», — подчеркнул он.

Повышенную ответственность повлечет управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, уже ранее наказанным за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме того, ужесточается ответственность за управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за причинение тяжкого вреда здоровью или смерти.

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